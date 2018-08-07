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    ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 105 شخص

    ٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]

    طوكيو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع عدد قتلى الزلزال بقوة 6.9 درجات إلى 105 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جريدة "The Straits Times" أن هذه الكلمات قالها سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث. يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الركام.

    اعلن سوتوبو بورو نوجروهو في المؤتمر الصحفي في 7 أغسطس أن العديد من البلدان - سنغافورة وماليزيا وأستراليا قدمت المساعدة إلى إندونيسيا ذات الصلة بالزلزال.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 105 شخص
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