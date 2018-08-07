ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 105 شخص
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]
طوكيو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع عدد قتلى الزلزال بقوة 6.9 درجات إلى 105 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جريدة "The Straits Times" أن هذه الكلمات قالها سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث. يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الركام.
اعلن سوتوبو بورو نوجروهو في المؤتمر الصحفي في 7 أغسطس أن العديد من البلدان - سنغافورة وماليزيا وأستراليا قدمت المساعدة إلى إندونيسيا ذات الصلة بالزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٦]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥١]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٠]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٥٨]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٥]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٠]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٤٧]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٢٧]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٩]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣١]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢٢]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٦]
٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٥٥]
٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٢٨]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٠٣]
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٠٩]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك