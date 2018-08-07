باكو، 7 أغسطس، أذرتاج اتضح منافسون محتملون لنادي قراباغ اغدام الأذربيجاني البطل الأخير الأذربيجاني بدوريي الابطال وأوروبا لكرة القدم في مرحلتيهما الفاصلتين. أفاد مراسل أذرتاج ان قراباغ في حال تغلبه على باتيه بوريسوف البلاروسي في المرحلة التأهيلية الثالثة بدوري الابطال سيلتقي بنادي آيندهوفن الهولندي في المرحلة الفاصلة. وفي حال خسارة قراباغ امام باتيه البلاروسي سيتنافس في المرحلة الفاصلة بدوري أوروبا بفائز زوج شريف المولدافي ووالور الأيسلندي.

AZERTAG.AZ : اكتشاف منافسين محتملين في المرحلتين الفاصلتين بدوريي الأبطال وأوروبا لنادي قراباغ

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