النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75.3 دولارا
AzerTAg.az
٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١١:٠٦]
باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.35 دولارا بعد ارتفاعه 0.20 دولارا.
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