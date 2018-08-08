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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٥‎]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.64 دولارا في بورصة لندن بعد هبوط سعره قدر 0.01 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 69.26 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.09 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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