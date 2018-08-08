قراباغ يخسر أمام باتيه بمباراة الذهاب في المرحلة الثالثة التأهيلية بدوري الأبطال

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

التقى قراباغ أغدام الأذربيجاني لكرة القدم بمنافسه في المرحلة الثالثة التأهيلية بدوري الأبطال نادي باتيه بوريسوف البلاروسي في باكو بمباراة منظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري.

أفادت أذرتاج ان قراباغ اخذ زمام المبادرة بيده منذ بدء المباراة التي جرت في جو من الهجمات المتبادلة ولكنه لم ينتهز من الفرص وبدلا من ذلك، فتح الحساب الضيف في د36 من قبل دراغون لينتهي الشوط الأول بهذا الحساب.

وفي الشوط الثاني سعى قراباغ إلى تعديل الحساب وتحقيق فوز ولكن جهوده باءت بالفشل وانتهت المباراة بخسارته بهدف يتيم.

وسيلتقي الناديان في مباراة الإياب في 14 أغسطس في بوريسوف.

يذكر ان فائز هذه المرحلة سيلقى بي اس وي أيندهوفن الهولندي في المرحلة الفاصلة بدوري الأبطال فيما يلتقي الخاسر بفائز زوج شريف المولدوفي ووالور الايسلندي بالمرحلة الثالثة التأهيلية بدوري أوروبا.