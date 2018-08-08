ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 130 شخص

باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي وقع قوته 7 درجات في جزيرة لومبوك الإندونيسية إلى 131 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال تسبب بإصابة 236 شخص بجروح خطيرة وضررت عشرات آلاف المنازل.

كما تواصل فرق الإغاثة إزالة حطام المباني التي انهارت بواسطة الجرافات.

وأدى الزلزال العنيف الذي وقع على عمق 15 كيلومترا إلى إطلاق تحذير من أمواج مد "تسونامي".

يذكر أن الزلزال الذي بلغ قوته 7 درجات وقع في جزيرة لومبوك الإندونيسية بالساعة المحلية 11:45 في 5 أغسطس. وكان مركزه على عمق 10.5 كلم تحت الأرض.