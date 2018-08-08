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    مصر تبدأ في شراء الغاز من إسرائيل في العام المقبل

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ستبدأ مصر في شراء الغاز من إسرائيل في العام المقبل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية ان شركة دولفينوس المصرية الخاصة ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من العام المقبل.

    وكانت شركة دولفينوس قد وقعت في فبراير اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي آنذاك بأنها “هدف” أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

    وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في وقت بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

    وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى السنوات العشر.

    وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى السنوات العشر.

    AZERTAG.AZ :مصر تبدأ في شراء الغاز من إسرائيل في العام المقبل
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