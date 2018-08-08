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    الرئيس الأذربيجاني يتلقى أوراق اعتماد السفير لسري لانكا

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٠]

    باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية محمد شريف أنيس.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يتلقى أوراق اعتماد السفير لسري لانكا
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