بحث علاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين أذربيجان ومصر

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

التقى نائب وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني يحيا موسايف في 8 أغسطس اليوم باللواء أركاب حرب طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية بوزارة الدفاع المصرية مع الوفد المرافق له الذي يزور أذربيجان حاليا بدعوة من الوزارة الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الصناعات الدفاعية ان يحيا موسايف أشار في اللقاء إلى كون علاقات التعاون بين أذربيجان ومصر بمختلف المجالات في المستوى العالي.

كما قدم نائب الوزير معلومات مفصلة حول فعاليات وزارة الصناعات الدفاعية إلى الوفد المصري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في جو من الود والصداقة اتجاهات التعاون وسائر المسائل ذات الصلة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب رئيس الوفد المصري اللواء ا ح طارق سعد زغلول عن الامتنان لتنظيم اللقاء.

وحضر اللقاء سفير مصر في أذربيجان عادل إبراهيم احمد أيضا.

وزار الوفد المصري على هامش الزيارة مؤسسات الوزارة وتفقد عمليات الإنتاج عن كثب.