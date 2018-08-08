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    جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]

    باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2018/2019.

    أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة ان مباريات الجولة الأولى سيتم بثها بالبث الحي من جانب قناة سي بي سي سبورت الأذربيجانية.

    10 أغسطس، الجمعة

    قراباغ – زيرة، مؤجلة ليوم 26 سبتمبر

    11 أغسطس، السبت

    سومغايت – نفطجي، ملعب دالغا ارينا، الساعة 20.00

    12 أغسطس، الاحد

    كشله – صباح، ملعب أسك ارينا، الساعة 21.00

    غابالا – صبائل، ملعب غابالا المركزي، الساعة 19.00

    AZERTAG.AZ :جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
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    جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم