جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]
باكو، 8 أغسطس، أذرتاج
أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2018/2019.
أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة ان مباريات الجولة الأولى سيتم بثها بالبث الحي من جانب قناة سي بي سي سبورت الأذربيجانية.
10 أغسطس، الجمعة
قراباغ – زيرة، مؤجلة ليوم 26 سبتمبر
11 أغسطس، السبت
سومغايت – نفطجي، ملعب دالغا ارينا، الساعة 20.00
12 أغسطس، الاحد
كشله – صباح، ملعب أسك ارينا، الساعة 21.00
غابالا – صبائل، ملعب غابالا المركزي، الساعة 19.00
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