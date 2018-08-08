باكو، 8 أغسطس، أذرتاج أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2018/2019. أفاد مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة ان مباريات الجولة الأولى سيتم بثها بالبث الحي من جانب قناة سي بي سي سبورت الأذربيجانية. 10 أغسطس، الجمعة قراباغ – زيرة، مؤجلة ليوم 26 سبتمبر 11 أغسطس، السبت سومغايت – نفطجي، ملعب دالغا ارينا، الساعة 20.00 12 أغسطس، الاحد كشله – صباح، ملعب أسك ارينا، الساعة 21.00 غابالا – صبائل، ملعب غابالا المركزي، الساعة 19.00

AZERTAG.AZ : جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

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