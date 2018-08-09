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    انخفاض سعر برميل النفط الأذري

    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٣]

    باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.19 دولارا بعد انخفاضه 2.16 دولارا.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط الأذري
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