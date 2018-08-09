انخفاض سعر برميل النفط الأذري
AzerTAg.az
٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٣]
باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.19 دولارا بعد انخفاضه 2.16 دولارا.
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