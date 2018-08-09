هيئة الإحصاء تعلن ازدياد عدد المأجورين ورواتبهم

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن عدد العاملين المأجورين في اقتصاد البلد إلى أول يوليو تموز هذا العام بلغ 2ر1546 أجير بزيادة وصلت نسبتها الى 2ر1 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي ومنهم 7ر885 ألف مأجور في القطاع الحكومي 5ر660 ألف مأجور في القطاع الخاص من الاقتصاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أن 4ر21 في المائة منهم كانوا موظفين بمجالات التعليم و 8ر18 في المائة في التجارة وترميم وإصلاح المراكب النقلية و 2ر13 في المائة في الصناعة و5ر8 في المائة في خدمات الصحة والاجتماعية للسكان و0ر7 في المائة في إدارة الدولة والدفاع والضمان الاجتماعي و2ر7 في المائة في الإنشاء والبناء و6ر4 في المائة في النقل والمستودعات والتخزين و4ر3 في المائة في الفعاليات المهنية والعلمية والفنية و3ر3 في المائة في الزراعة وزراعة الغابة وصيد الأسماك و6ر1 في المائة في المالية والتأمين 11 في المائة في سائر مجالات الاقتصاد.

كما نوهت الى بلوغ الراتب الشهري المتوسط الاسمي للمأجورين خلال يناير – يونيو في اقتصاد البلد 1ر541 مانات بنمو بلغ 7ر3 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.