ارتفاع حصيلة قتلى حادث منجم في الصين إلى 13 شخصا

باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع حصيلة قتلى حادث منجم الفحم بالمقاطعة إلى 13 شخصا، بعد العثور على جثث تسعة عمال كانوا مفقودين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن انفجار وقع داخل منجم فحم "تسيموجيا" في مدينة "بانتشو" بمقاطعة "قويتشو" في وقت متأخر من ليل الاثنين، ما أسفر في حينه عن مقتل 4 أشخاص واعتبار 9 آخرين في تعداد المفقودين قبل العثور لاحقا على جثثهم.