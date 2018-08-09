زلزال جديد يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

طوكيو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ضرب زلزال قوي من جديد اليوم جزيرة لومبوك الإندونيسية.

أغادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الخارجية ان هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.1 درجات وقعت في جزيرة لومبوك الإندونيسية.

وانهارت المباني والجدران وفر السكان إلى الطرق.

وقال الناطق باسم وكالة مواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو: "فر السكان من البيوت عندما شعروا بالهزة التي بلغت قوتها 6.2 درجة"، و"لا يزال الناس في حالة صدمة. لحق المزيد من الأضرار ببعض الأبنية نتيجة ذلك".

وكانت الحصيلة الرسمية الأخيرة تشير إلى مقتل 347 شخص.