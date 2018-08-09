    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال جديد يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية

    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٦]

    طوكيو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب زلزال قوي من جديد اليوم جزيرة لومبوك الإندونيسية.

    أغادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الخارجية ان هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.1 درجات وقعت في جزيرة لومبوك الإندونيسية.

    وانهارت المباني والجدران وفر السكان إلى الطرق.

    وقال الناطق باسم وكالة مواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو: "فر السكان من البيوت عندما شعروا بالهزة التي بلغت قوتها 6.2 درجة"، و"لا يزال الناس في حالة صدمة. لحق المزيد من الأضرار ببعض الأبنية نتيجة ذلك".

    وكانت الحصيلة الرسمية الأخيرة تشير إلى مقتل 347 شخص.

    AZERTAG.AZ :زلزال جديد يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
    الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل دولار أمريكي
    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:٣٧]
    ارتفاع حصيلة قتلى حادث منجم في الصين إلى 13 شخصا
    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٢٩]
    ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 347 شخص
    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥‎٩]
    مصر تبدأ في شراء الغاز من إسرائيل في العام المقبل
    زلزال جديد يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية