الخارجية تبحث احتمال وجود مواطن لأذربيجان بين الجرحى والقتلى في زلزال إندونيسيا

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن زلزالا آخر هز في 9 أغسطس جزيرة لومبوك الإندونيسية فسفارة أذربيجان في إندونيسيا في اتصال دائم بجهات ذات الصلة من اجل بحث احتمال وجود مواطن لجمهورية أذربيجان بين الجرحى والقتلى جراء الزلزال المكرر.

نقل مراسل أذرتاج عن حاجييف الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قوله لصحفيين اليوم إن السفارة دققت من قبل ان المصابين والقتلى جراء الزلزال الواقع في 6 أغسطس بنفس الأراضي ما كان بينهم من مواطن أذربيجاني.

وأضاف ان المؤسسات الحكومية الإندونيسية تقدم مساعدة ودعما للمواطنين الأجانب الموجودين بمنطقة منكوبة.

ودعا حاجييف المواطنين الموجودين بالمنطبة المنكوبة الإندونيسية لغرض سياحي ام آخر ليتصلوا عند الحاجة بالخط الساخن المدشن لدى السفارة الأذربيجانية عبر الهاتف +6281289796665 بالمسؤول الخاص روسلان نصيبوف.