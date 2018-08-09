البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 10 أغسطس
AzerTAg.az
٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٧:١٧]
باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 أغسطس.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 10 أغسطس.
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