باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

ضبط جهاز الهجرة 112 أجنبيا عامة خلال التدابير المتخذة في غضون 4 أيام أخيرة ضد الهجرة غير الشرعية.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الهجرة ان الموقوفين الـ112 بينهم 22 روسيا و18 جورجيا و13 تركمانستانيا و12 هنديا و9 باكستانيين و7 أوزباكستانيين و6 أوكرانيين و6 إيرانيين و4 أتراك و3 نيجيريين و3 عراقيين وكازاخستانيان وإماراتيان ونيبالي ومغربي وفرنسي ونرويجي وسوري.

وأوضح الهجرة ان التحقيق كشف عن ان 6 باكستانيين و3 نيجيريين وهنديين اثنين وكازاخستانيا ما كانوا يقيمون في البلد وفق ما ابلغوا الجهات ذات الصلة من العنوان السكني الحقيقي المسجل وكذلك عن خرق 13 تركمانستانيا و3 هنود أغراضا أعلنوا عنها عند وفودهم أراضي أذربيجان وإقامة 84 أجنبيا آخر في أراضي البلد إقامة غير شرعية.

واتخذ الجهاز قرارات إدارية بحق 89 أجنبيا موقوفا ويواصل الإجراءات بحق الآخرين من اجل إخراج الأجانب الآخرين منهم من حدود أذربيجان.