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    الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل دولار أمريكي

    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٧]

    إسطنبول، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم.

    وبلغت العملة التركية 5.28 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيا قياسيا عند 5.33 ليرة.

    لا توجد مشكلة في شراء العملات الأجنبية في السوق نتيجة للإجراءات الحكومية.

    AZERTAG.AZ :الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل دولار أمريكي
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