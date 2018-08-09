الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد مقابل دولار أمريكي

إسطنبول، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم.

وبلغت العملة التركية 5.28 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيا قياسيا عند 5.33 ليرة.

لا توجد مشكلة في شراء العملات الأجنبية في السوق نتيجة للإجراءات الحكومية.