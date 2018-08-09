دوري كرة القدم للمحترفين يعلن عن الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى

باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين اليوم 9 أغسطس عن الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني في الموسم الجديد 2018/2019.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة ان دوري الدرجة الأولى للمحترفين ستشارك فيه 14 ناديا.

وجاء في البيان ان الأندية المشاركة هي كبز الكنجوي وقراداغ لوكباتان وشوالان ونادي الجيش الرياضي وطوران طاووس الطاووسي وأقصو وزاقاتالا والأندية الرديفة لأندية دوري الممتاز الحالية ما عدا غابالا وهي صبائل 2 وزيرة 2 وقراباغ 2 وكشله 2 وسومغايت 2 ونفطجي 2 وصباح 2.

يذكر ان حفل سحب قرعة جدول مباريات الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى يقام في 10 أغسطس غدا.