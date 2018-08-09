    • / رياضة

    رياضة


    دوري كرة القدم للمحترفين يعلن عن الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى

    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين اليوم 9 أغسطس عن الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني في الموسم الجديد 2018/2019.

    نقل مراسل أذرتاج عن بيان الإدارة ان دوري الدرجة الأولى للمحترفين ستشارك فيه 14 ناديا.

    وجاء في البيان ان الأندية المشاركة هي كبز الكنجوي وقراداغ لوكباتان وشوالان ونادي الجيش الرياضي وطوران طاووس الطاووسي وأقصو وزاقاتالا والأندية الرديفة لأندية دوري الممتاز الحالية ما عدا غابالا وهي صبائل 2 وزيرة 2 وقراباغ 2 وكشله 2 وسومغايت 2 ونفطجي 2 وصباح 2.

    يذكر ان حفل سحب قرعة جدول مباريات الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى يقام في 10 أغسطس غدا.

    AZERTAG.AZ :دوري كرة القدم للمحترفين يعلن عن الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]
    جدول مباريات الجولة الأولى بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    ٠٨.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٤٦]
    قراباغ يخسر أمام باتيه بمباراة الذهاب في المرحلة الثالثة التأهيلية بدوري الأبطال
    ٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٥‎]
    اكتشاف منافسين محتملين في المرحلتين الفاصلتين بدوريي الأبطال وأوروبا لنادي قراباغ
    ٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:١٣]
    هليب: ثمة فرص متساوية في مباراة مع قراباغ
    دوري كرة القدم للمحترفين يعلن عن الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى