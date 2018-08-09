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    سياسة


    رئيس طاجكستان يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان

    ٠٩.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 9 أغسطس، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية.

    أفادت أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

    وكان في استقبال الرئيس الطاجكستاني في المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيّوبوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من المسئولين الرسميين.

    AZERTAG.AZ :رئيس طاجكستان يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان
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