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    استقبال رسمي لرئيس جمهورية طاجيكستان

    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [٠٨:٤٢]

    باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أقيمت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان حاليا.

    قد اصطف حرس الشرف في ساحة مزينة بأعلام كل من البلدين تكريما لمقدم رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.

    واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الطاجيكي.

    ثم استعرض الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي حرس الشرف.

    رحب رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بجنود أذربيجان.

    ثم عُزف النشيد الوطني لكل من البلدين.

    وصافح رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس إلهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس الطاجيكي.

    استعرض حرس الشرف أمام رئيسي البلدين تحت أصداء النشيد العسكري.

    وفي ختام المراسم التقطت صورة فوتوغرافية رسمية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.

    AZERTAG.AZ :استقبال رسمي لرئيس جمهورية طاجيكستان
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