باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

أقيم اليوم لقاء انفرادي بين رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وطاجكستان إمام علي رحمن بعد اختتام مراسم الاستقبال الرسمية في باكو.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رحب بالرئيس الطاجكستاني إمام علي رحمن وقال:

-إمام علي بن شريف المحترم. أرحب بكم من صميم القلب في أذربيجان. وأنا أكيد ان الزيارة ستخدم للمزيد من تعزز علاقات الأخوة بين بلدينا. ونناقش المسائل المدرجة في جدول أعمالنا والبتة، مسائل التعاون الإقليمي. وينبغي لنا ان نبذل عملا أكثر من اجل المزيد من تقريب بلدينا. وقد بذل وفدينا عملا مفيدا جدا عشية زيارتكم وناقشا عددا كبيرا من المسائل المتعلقة بالتنمية التجارية الاقتصادية والبنية التحتية للنقل. وثمة أرضية حسنة لتعزيز التعاون. البتة، سنناقش ذلك اليوم حتما. وسيتم كذلك اليوم توقيع عدد كثير من الوثائق التي من شأنها ان تكوّن قاعدة قانونية لتقدمنا بنجاح وبينها أود ان أشير إلى توقيع بيان مشترك للرئيسين بوجهها وثيقة بالغة الأهمية.

ونعير بالغ الأهمية لزيارتكم وإني على يقين من ان تكون الزيارة مثمرة. ويلتقي نحن كثيرا سواء في طاجكستان وأذربيجان ام لدى المساحة الدولية. والبتة، ستعطي هذه الفرصة المتكونة من اجل مناقشة أوسع المسائل المدرجة في جدول الأعمال دفعة جديدة لعلاقاتنا. ونرحب بكم مرة أخرى.

وقال الرئيس الطاجكستاني إمام علي رحمن:

-الهام بن حيدر، شكرا جزيلا على الدعوة. ونسر قلبيا بإنجازات أذربيجان الصديقة وتنميتها الاجتماعية الاقتصادية ومنجزاتها المحققة في المحافل الدولية. وتخصص طاجكستان أهمية كبيرة للتعاون متعددة الأنواع مع أذربيجان. ومما يبعث سرورا ان العلاقات المتبادلة الطاجكستانية الأذربيجانية قيد التطور الدينامي في جميع الصيغ. وإنني أكيد على ان لقاءنا اليوم سيعطي دفعة جديدة لعلاقاتنا المتبادلة بشأن جميع المسائل الرئيسية.

شكرا جزيلا.