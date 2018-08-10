الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي
AzerTAg.az
١٠.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢٠]
باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.
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