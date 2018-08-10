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    الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي

    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢٠]

    باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي