رئيس طاجيكستان يزور مقبرة الشهداء

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قام رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف على شرف الرئيس الطاجيكي.

وزار رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

ووضع رئيس جمهورية طاجيكستان إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وتم عزف النشيدين الوطنيين الطاجيكي والأذربيجاني.

ثم شاهد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.