توقيع وثائق بين أذربيجان وطاجيكستان

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

عقب انتهاء اللقاء الموسع أجريت مراسم توقيع وثائق بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان وقعا على "الإعلان المشترك لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيس جمهورية طاجيكستان".

وقع رئيس صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أزبرومو) يوسف عبد اللهيف ورئيس لجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة الطاجيكية فروخ خامراليزاده على مذكرة حول التعاون بين صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أزبرومو) ولجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة لجمهورية طاجيكستان.

وقع المدير العام للشركة المساهمة المفتوحة "مؤسسة أذربيجان الصناعية" كامران نبي زاده ورئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوحدية الحكومية "ألمنيوم طاجيكي" كابر شرالي على مذكرة تفاهم بين مؤسسة أذربيجان الصناعية والمؤسسة الوحدية الحكومية "ألمنيوم طاجيكي".

وقع رئيس الشركة المساهمة المغلقة "البث التلفزيوني والإذاعي في أذربيجان" عارف آليشانوف ورئيس لجنة الإذاعة والتلفزيون في حكومة طاجيكستان محمد سعيد شاهين على مذكرة التعاون بين الشركة المساهمة المغلقة "البث التلفزيوني والإذاعي في أذربيجان" ولجنة الإذاعة والتلفزيون في حكومة طاجيكستان.

وقع رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) رونق عبد اللهيف ورئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوحدية الحكومية "ألمنيوم طاجيكي" كابر شرالي على مذكرة تفاهم حول توريد فحم الكوك بين شركتي "سوكار" و"تالكو".

وقع رئيس حرص الحدود الحكومية لجمهورية أذربيجان ألجين قولويف ونائب رئيس لجنة الأمن الحكومي الطاجيكي وقائد قوات الحدود رجب علي رحمان علي على اتفاق حول "تدريب العسكريين من قوات الحدود التابعة للجنة الأمن القومي الطاجيكية في أكاديمية حرص الحدود الحكومية الأذربيجانية" بين حرص الحدود الحكومية لجمهورية أذربيجان ولجنة الأمن القومي لجمهورية طاجيكستان.

وقع رئيس وكالة الأمن الغذائي الأذربيجانية قوشقار تحمزلي ورئيس لجنة سلامة الأغذية في طاجيكستان فرهاد كمال زاده على اتفاق حول "التعاون في مجال البيطرية" بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية طاجيكستان.

وقع وزير التعليم الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير التعليم والعلوم الطاجيكي نور الدين سعيد على "بروتوكول حول التوزيع المتبادل لحصص التعليم السنوية" بين وزارة التعليم الأذربيجانية ووزارة التعليم والعلوم الطاجيكية.

وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي نعمة جان حكمة الله زاده على "اتفاق حول التعاون" بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكية.

وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف ووزير الصناعة والتقنيات الجديدة الطاجيكي شوكت بابا زاده على "اتفاق حول التعاون في مجال الصناعة والتقنيات الجديدة" بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية طاجيكستان.

وقع النائب العام الأذربيجاني ذاكر قارالوف والنائب العام الطاجيكي يوسف رحمان على "اتفاق حول التعاون" بين مكتب المدعي العام الأذربيجاني ومكتب المدعي العام الطاجيكي.

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير الخارجية الطاجيكي مخر الدين سراج الدين على "برنامج التعاون في 2019-2020" بين وزارة الخارجية الأذربيجانية ووزارة الخارجية الطاجيكية.