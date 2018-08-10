الهجرة تسمح خلال يوليو لـ3406 وافد بالإقامة المؤقتة

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

أصدر جهاز الهجرة السماح لـ 3406 شخص من الأجانب وعديمي الجنسية من الذين راجعوا إليه خلال شهر يوليو بالإقامة المؤقتة ولـ 358 شخص منهم بالإقامة الطويلة بتمديد فترة الإقامة ولـ 47 شخصا منهم بتمديد فترة الإقامة المؤقتة في البلد.

نقل مراسل أذرتاج عن بيان الهجرة انه أصدر خلال الشهر الماضي السماح لـ 705 اجنبي بتأشيرة العمل التي توفر لهم الحق في الاشتغال بالعمل المأجور على نطاق البلد.

يذكر أن الهجرة أصدر خلال يوليو 4516 قرار عامة.