الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي – إضافة

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 10 أغسطس اليوم دوين نونيس رئيس اللجنة الخاصة الدائمة للاستخبارات لدى مجلس النواب للكونغرس الأمريكي مع الوفد المرافق له الذي ضم عضو اللجنة ريك كراوفورد.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التأكيد على تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن مع الإشارة إلى مساهمة زيارة دفين نونيس رئيس اللجنة الخاصة الدائمة للاستخبارات لدى مجلس النواب للكونغرس الأمريكي أذربيجان في عمل توسيع التعاون.

وخلال المباحثات نوه إلى تقديم أذربيجان دعما فاعلا لعمليات حفظ السلام في أفغانستان مع التعبير عن اليقين من مواصلة البلدين جهودهما النضال ضد الإرهاب الدولي.

وتبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول مسائل تتعلق بالأمن الإقليمي وبحل صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.