    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي – إضافة

    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]

    باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 10 أغسطس اليوم دوين نونيس رئيس اللجنة الخاصة الدائمة للاستخبارات لدى مجلس النواب للكونغرس الأمريكي مع الوفد المرافق له الذي ضم عضو اللجنة ريك كراوفورد.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التأكيد على تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن مع الإشارة إلى مساهمة زيارة دفين نونيس رئيس اللجنة الخاصة الدائمة للاستخبارات لدى مجلس النواب للكونغرس الأمريكي أذربيجان في عمل توسيع التعاون.

    وخلال المباحثات نوه إلى تقديم أذربيجان دعما فاعلا لعمليات حفظ السلام في أفغانستان مع التعبير عن اليقين من مواصلة البلدين جهودهما النضال ضد الإرهاب الدولي.

    وتبادل الطرفان في اللقاء الآراء حول مسائل تتعلق بالأمن الإقليمي وبحل صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي – إضافة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٩]
    مأدبة رسمية على شرف الرئيس الطاجكستاني
    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢٠]
    الرئيسان الأذربيجاني والطاجيكي يدليان ببيان صحفي
    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٥‎]
    توقيع وثائق بين أذربيجان وطاجيكستان
    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [٠٩:٤٦]
    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والطاجكستاني – إضافة
    كلمتي الرئيسين الأذربيجاني والطاجكستاني
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي – إضافة الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي – إضافة