طاجكستان تعتزم على تصدير الألومنيوم عبورا من أذربيجان

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

قال نعمت جان حكمة الله زاده إن طاجكستان تعتزم على تصدير الألومنيوم إلى السوق العالمية عبورا من خلال أراضي أذربيجان.

نقل مراسل أذرتاج عن حكمة الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجكستاني قوله في ملتقى عمل أذربيجاني طاجكستاني منعقد اليوم في باكو إن ثمة ظروفا حسنة لتطور العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وطاجكستان. ومن الممكن لطاجكستان أن تصدر الألومنيوم إلى السوق العالمية باستخدام الإمكانات التجارية الأذربيجانية وكذلك من مرفأ باكو.