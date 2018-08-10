رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الطاجكستاني

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في 10 أغسطس اليوم رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن الذي يزور البلد حاليا.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء نوروز محمدوف ذكّر بعلاقات الصداقة التقليدية بين أذربيجان وطاجكستان معبرا عن امتنانه من استمرار العلاقات بالمستوى العالي. واكد رئيس الوزراء على أهمية الزيارة الرسمية للرئيس الطاجكستاني للبلد من حيث المزيد من تعميق التعاون السياسي الاقتصادي والإنساني مشيرا إلى أن اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش الزيارة بين الرئيسين الأذربيجاني والطاجكستاني والمفاوضات المقامة والوثائق الموقع عليها من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعلاقات متعددة الجوانب مع تكوينها ظروفا سانحة للاستثمارات المتبادلة.

وهنأ الرئيس الطاجكستاني إمام علي رحمن قبل كل شيء نوروز محمدوف بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء متمنيا له نجاحا في فعالياته. وعبر الرئيس عن امتنانه من زيارة أذربيجان الصديقة احد البلاد الأكثر تقدما وتطورا في المنطقة مشددا على أن الزيارة أصبحت مثمرة ومفيدة جدا. وأعرب عن يقينه من مواصلة تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان وطاجكستان على أساس الصداقة والشراكة مبلغا أن التعاون المتوسع دوما في مجالات الاقتصاد التجارة وصناعة التعدين والزراعة والنقل والتعليم والثقافة وغيرها يوافق مع مصالح الشعبين.

وقدم رئيس الوزراء محمدوف في اللقاء معلومات مفصلة حول صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان. وأشار رئيس الوزراء إلى أن إطالة حل النزاع بسبب موقف أرمينيا غير البناء تشكل تهلكة على السلام والأمن في المنطقة قاطبة.

وتبادل الجانبان خلال المباحثة الودية الآراء حول مسائل تطوير التعاون الإقليمي بين أذربيجان وطاجكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب فيها.