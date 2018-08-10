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    مأدبة رسمية على شرف الرئيس الطاجكستاني

    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٢٩]

    باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

    أقيمت في 10 أغسطس اليوم مأدبة رسمية باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على شرف رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن.

    أفادت أذرتاج أن رئيسي الدولتين ألقيا خطابين في الاستقبال الرسمي.

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