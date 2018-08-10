سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجانية لكرة القدم للموسم الجديد
AzerTAg.az
١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٥٧]
باكو، 10 أغسطس، أذرتاج
أقيم في 10 أغسطس اليوم حفل سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم للموسم الجديد 2018/2018م.
نقل مراسل أذرتاج عن بيان إدارة دوري كرة القدم للمحترفين أن الجولة الأولى التي من المقرر تنظيمها يومي 23-24 أغسطس الحالي ستلتقي فيها الأندية التالية:
زاقاتالا – كشله الرديف
قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف
صباح الرديف – نادي الجيش الرياضي
كبز كنجة – قراباغ الرديف
طوران طاووس – أقصو
زيرة الرديف – صبائل الرديف
شوالان – سومغايت الرديف
سيتم تحديد الملاعب للمباريات وتعيين طواقم الحكام لإدارتها لاحقا.
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