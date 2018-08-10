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    سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجانية لكرة القدم للموسم الجديد

    ١٠.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

    أقيم في 10 أغسطس اليوم حفل سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم للموسم الجديد 2018/2018م.

    نقل مراسل أذرتاج عن بيان إدارة دوري كرة القدم للمحترفين أن الجولة الأولى التي من المقرر تنظيمها يومي 23-24 أغسطس الحالي ستلتقي فيها الأندية التالية:

    زاقاتالا – كشله الرديف

    قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف

    صباح الرديف – نادي الجيش الرياضي

    كبز كنجة – قراباغ الرديف

    طوران طاووس – أقصو

    زيرة الرديف – صبائل الرديف

    شوالان – سومغايت الرديف

    سيتم تحديد الملاعب للمباريات وتعيين طواقم الحكام لإدارتها لاحقا.

    AZERTAG.AZ :سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجانية لكرة القدم للموسم الجديد
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