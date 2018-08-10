باكو، 10 أغسطس، أذرتاج أقيم في 10 أغسطس اليوم حفل سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم للموسم الجديد 2018/2018م. نقل مراسل أذرتاج عن بيان إدارة دوري كرة القدم للمحترفين أن الجولة الأولى التي من المقرر تنظيمها يومي 23-24 أغسطس الحالي ستلتقي فيها الأندية التالية: زاقاتالا – كشله الرديف قراداغ لوكباتان – نفطجي الرديف صباح الرديف – نادي الجيش الرياضي كبز كنجة – قراباغ الرديف طوران طاووس – أقصو زيرة الرديف – صبائل الرديف شوالان – سومغايت الرديف سيتم تحديد الملاعب للمباريات وتعيين طواقم الحكام لإدارتها لاحقا.

AZERTAG.AZ : سحب قرعة جدول مباريات دوري الدرجة الأولى الأذربيجانية لكرة القدم للموسم الجديد

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