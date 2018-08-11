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    سياسة


    الرئيس الطاجيكي ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان

    ١١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أنهى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان اليوم زيارته الرسمية الى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في وداعه على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من المسئولين.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الطاجيكي ينهي زيارته الرسمية إلى أذربيجان
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