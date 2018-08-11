تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 74 دولار أمريكي
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٨]
باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.05 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.63 دولارا.
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