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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 74 دولار أمريكي

    ١١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٨]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.05 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.63 دولارا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 74 دولار أمريكي
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