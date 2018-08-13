باكو، 13 أغسطس، أذرتاج ودع نادي غابالا ضيفه صبائل باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد 2018/2019 بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 4 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم الدولي أقايف أمام 600 مشجع. وفتح الحساب محمدوف د23 وزاد عباسوف د63 ووضع النقطة على الحساب أديني د82. وعاقب الحكم لاعبا من غابالا عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

AZERTAG.AZ : غابالا يودع صبائل بثلاثة دون رد

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