القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 91 مرة

باكو، 15 أغسطس / آب، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 91 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي بركابر وباراواكار بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية موسيسقخ بمحافظة بيرد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرية قوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية وقرية قويالي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرى نميرلي وشوراباد وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند ونوروزلو ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.