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    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار درجات الطقس المنخفضة وجوا غير ممطر على نطاق البلد في يوم العيد

    ٢١.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٤٧]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 من أغسطس الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون جوا منقلبا غائما إلى غيوم وغير ممطر أساسا وهبوب رياح شمالية شرقية تحتمل استبدالها بجنوبية شرقية عصرا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 20-22 مئوية ليلا وبين 28-30 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 مئوية نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تحتمل استبدالها بجنوبية شرقية عصرا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تحتمل استبدالها بجنوبية شرقية عصرا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

    وفي محافظات أذربيجان تنتظر الهيئة جوا غير ممطر أساسا مع احتمال سماء رعدية إلى هطول أمطار مساء على بعض مناطق القوقازين الكبرى والصغرى وهبوب رياح شرقية.

    ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 17-22 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا وفي الجبال بين 10-15 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع استمرار درجات الطقس المنخفضة وجوا غير ممطر على نطاق البلد في يوم العيد
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