بدء زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأذربيجانية إلى بيلاروسيا

مينسك، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بدأ زيارة النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة كولونيل عام نجم الدين صادقوف الى مينسك تلبية لدعوة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال أوليغ بيلوكونوف.

أفاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أنه سيتم المناقشات حول حالة التعاون العسكري وتحديد المجالات الواعدة لتنمية التعاون بين أذربيجان وبيلاروس في اطار زيارته التي ستستغرق الى 24 أغسطس.