نفطجي يتغلب على غابالا

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على ضيفه غابالا بهدفين مقابل واحد في الجولة الثانية من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب دالغة أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم حسنوف أمام 600 مشجع.

وسجل هدفي نفطجي دابو د36 وداريو د48 ورد عليهما علييف د85.

وعاقب الحكم لاعبا من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف دقيقة بدل الضائع في الشوط الأول و4 دقائق في الشوط الثاني.

وبعد هذا الفوز صعد نفطجي إلى صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط فيما ظل غابالا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.