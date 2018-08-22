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    أذربيجان تحتفل بعيد الأضحى المبارك

    ٢٢.٠٨.٢٠١٨ [٢١:٤٨]

    باكو، 22 أغسطس، أذرتاج

    تحتفل أذربيجان اليوم بعيد الأضحى المبارك.

    أفادت أذرتاج أن عيد الأضحى يبدأ في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الهجري في العالم الاسلامي كله ويوافق التاريخ المذكور هذا العام لليوم الثاني والعشرين من أغسطس الميلادي.

    وتقام اليوم بجميع مساجد البلد صلاة العيد. وأما الحجاج الاذربيجانيين في أرض الله الحرام فقد ذبحوا الهدي الأمس في منى.

    ويمكن ذبح الهدي في أذربيجان اليوم وغدا.

    ويومي 22 و23 أغسطس يوما غير الدوام في البلد بمناسبة عيد الأضحى.

    ويحتفل في أذربيجان بهذا العيد المبارك بالمستوى الحكومي وفقا للقانون في الأعياد في جمهورية اذربيجان الصادر في 27 اكتوبر عام 1992.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تحتفل بعيد الأضحى المبارك
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    أذربيجان تحتفل بعيد الأضحى المبارك