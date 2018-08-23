قوات الاحتلال الارميني تخل بالهدنة 87 مرة خلال اليوم

باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

أخلت وحدات قوات الاحتلال الارميني بنظام وقف إطلاق النار 87 مرة خلال اليوم باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من مختلف اتجاهات خط الفاصل.

أفادت أذرتاج أن مواقع الدفاع الاذربيجاني بقرى ومرتفعات محافظتي قازاخ وجدابيك الاذربيجانيتين تعرضت لطلقات نارية من مواقع الاحتلال الارميني بقرى ومرتفعات محافظات نويمبريان وايجيفان وكراسنوسيلسك الارمينية.

كما ان قوات الاحتلال الارميني اطلقت النار على مواقع الدفاع الاذربيجاني المقابلة من مواقعها المرابطة في القرى والمرتفعات المحتلة من محافظات تارتار واغدام وفضولي وجبرائيل وجويجول وجورانبوي وخوجاوند الاذربيجانية.