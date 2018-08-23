باكو، 23 أغسطس، أذرتاج استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 أغسطس اليوم اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية فييتنام الاشتراكية في البلد نقو دوك مانه. أفادت أذرتاج أن السفير نقو دوك مانه استعرض حرس الشرف. قدم السفير الفييتنامي أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير مانه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستلم اوراق اعتماد سفير جديد لفييتنام في اذربيجان

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