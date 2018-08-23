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    الرئيس إلهام علييف يستلم اوراق اعتماد سفير جديد لبنين في اذربيجان

    ٢٣.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

    استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 أغسطس اليوم اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية بنين في البلد إيسيراجو جومينا إبراهيم.

    أفادت أذرتاج أن السفير البنيني إبراهيم استعرض حرس الشرف.

    قدم السفير البنيني أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير إبراهيم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستلم اوراق اعتماد سفير جديد لبنين في اذربيجان
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