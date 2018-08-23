الرئيس إلهام علييف يستلم اوراق اعتماد سفير جديد لإيسلندا في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٣٠]
باكو، 23 أغسطس، أذرتاج
استلم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 23 أغسطس اليوم اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية أيسلندا في البلد السيدة برقليند أسقيرسدوتير .
أفادت أذرتاج أن السفيرة الأيسلندية أسقيرسدوتير استعرضت حرس الشرف.
قدمت السفيرة الأيسلندية أوراق اعتمادها لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفيرة أسقيرسدوتير.
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