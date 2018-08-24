باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مجمع الرياضة والترفيه الواقعة في منطقة شوارع يوسف سفروف وعلاء الدين قولويف وسيرجي سينيوشكين في حي خطائي بباكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع الرياضة والترفيه في حي خطائي

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