تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 76.15 دولار أمريكي
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٩]
باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني حتى 1 دولار في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.15 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.55 دولارا.
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