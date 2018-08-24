قراباغ يخسر في مباراة الذهاب امام شريف تيراسبول

باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

التقى نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني مساء الأمس 23 أغسطس بمنافسه شريف تيراسبول المولدوفي في مباراة الذهاب بالمرحلة الفاصلة ضمن دوري أوروبا لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة خسر فيها قراباغ امام شريف بهدف يتيم جاء من طرف كابيتش د8.

يذكر أن الناديين قد التقيا بالموسم السابق ضمن المرحلة التأهيلية الثالثة بدوري الأبطال وتعادل سلبيا معه في باكو وفاز في تيراسبول بهدفين مقابل واحد.

هذا وسيلتقي الناديان في مباراة الإياب في باكو 30 أغسطس.