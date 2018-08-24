شباب مغاربة في زيارة لأذربيجان

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل زيارة مجموعة من الشباب المغاربة إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية على الإنترنت انه يشمل برنامج الزيارة التي بدأت في 21 أغسطس اطلاع الضيوف على التاريخ والثقافة والطبيعة والتقاليد والبنية التحتية السياحية والمطبخ الوطني في أذربيجان.

كما سيزور الشباب المغاربة مدينة شكي ومحافظات غابالا وإسماعلي وقويقول وسيجتمعون مع الشباب في بعض المرافق الرياضية.

تم تنظيم الزيارة التي ستستمر حتى 31 أغسطس وفقاً لبرنامج الدولة "شباب أذربيجان في 2017-2021" الموافق علي قرار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 15 سبتمبر لعام 2017 و"بروتوكول التعاون" الموقع بين وزارتي الشباب والرياضة الأذربيجانية والمغربية.