باكو، 24 أغسطس، أذرتاج فاز نادي نفطجي الرديف على مضيفه قراداغ لوكباتان باكو بهدف دون رد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي قادها الحجم حسنوف أمام 150 مشجع. وجاء هدف نفطجي الرديف من طرف حسين زادة د85. وعاقب الحكم 3 لاعبين من قراداغ و4 لاعبين من نفطجي الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم. وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع بالشوط الأول و3 دقائق في الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : نفطجي الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان في افتتاحية دوري الدرجة الأولى

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