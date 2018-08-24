نفطجي الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان في افتتاحية دوري الدرجة الأولى
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٥]
باكو، 24 أغسطس، أذرتاج
فاز نادي نفطجي الرديف على مضيفه قراداغ لوكباتان باكو بهدف دون رد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي قادها الحجم حسنوف أمام 150 مشجع.
وجاء هدف نفطجي الرديف من طرف حسين زادة د85.
وعاقب الحكم 3 لاعبين من قراداغ و4 لاعبين من نفطجي الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم.
وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع بالشوط الأول و3 دقائق في الشوط الثاني.
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