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    نفطجي الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان في افتتاحية دوري الدرجة الأولى

    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    فاز نادي نفطجي الرديف على مضيفه قراداغ لوكباتان باكو بهدف دون رد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي قادها الحجم حسنوف أمام 150 مشجع.

    وجاء هدف نفطجي الرديف من طرف حسين زادة د85.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من قراداغ و4 لاعبين من نفطجي الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع بالشوط الأول و3 دقائق في الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان في افتتاحية دوري الدرجة الأولى
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