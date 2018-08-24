باكو، 24 أغسطس، أذرتاج تغلب نادي الجيش الرياضي على مضيفه صباح الرديف بهدف يتيم في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 2 المنظمة على ملعب قصبة بناء قادها الحكم يونسوف أمام 200 مشجع. وسجل هدف الجيش الرياضي الفائز حذييف د88. وعاقب الحكم لاعبين من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع بالشوط الأول و4 دقائق في الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : خسر صباح الرديف أمام ضيفه الجيش الرياضي

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