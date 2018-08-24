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    قراباغ الرديف يسحق كبز في افتتاحية الموسم

    ٢٤.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٢٢]

    كنجة، 24 أغسطس، أذرتاج

    سحق قراباغ الرديف مضيفه كبز كنجة بأربعة أهداف دون رد في افتتاحية الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 3 المقامة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم محرموف أمام 700 مشجع.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

    وسجل اهداف قراباغ الرديف مرادوف د15 وحاجيلي د22 وجعفر قولييف د59 ومحرملي د73.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع بالشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني.

    0-6

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